Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verprügelt und Handy gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Heranwachsender rief am Montagnachmittag die Polizei, weil er Opfer einer Körperverletzung und eines Diebstahls wurde. Wie der 19-Jährige den Beamten mitteilte. traf er gegen 16:50 Uhr am Willy-Brandt-Platz zunächst auf eine ihm flüchtig bekannte Person. Zu ihnen gesellten sich anschließend noch zwei andere junge Männer, die der Mitteiler nicht kannte. Plötzlich schlugen die drei auf den 19-Jährigen ein. Auch nachdem der Mann am Boden lag, hörten die Schläge und Tritte nicht auf. Schließlich nahm sich einer der Täter das Handy, welches der 19-Jährige bei dem Angriff verloren hatte, und alle machten sich aus dem Staub. Eine Streife suchte nach den Angreifern, konnte aber niemanden mehr sichten. Laut dem Heranwachsenden waren die Gesuchten zwischen 18 und 20 Jahre alt. Eine Person war etwa 1,85 Meter groß, hatte blonde Haare, blaue Augen und sprach kein Deutsch. Die zweite Person sprach ebenfalls kein Deutsch. Er hatte blonde Haare und braune Augen. Der Mann war etwa 1,75 Meter groß. Der Dritte hatte eine dunkle Hautfarbe und dunkelbraune Haare. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Täter oder ihrer Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell