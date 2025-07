POL-PPWP: Mitarbeiter bemerken Kellerbrand

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Sozusagen noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Brand am Sonntag in der Straße "Am Nussbaum". Gegen 11.30 Uhr ging hier eine Mülltonne mit Grünschnitt aus noch nicht geklärter Ursache in Flammen auf. Weil die Tonne unmittelbar neben einem Wohnhaus stand, griffen die Flammen auch auf das Gebäude über. Die Feuerwehr musste Teile der Hausfassade entfernen, um an ...

mehr