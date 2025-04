Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Graureiher in Dortmund-Asseln getötet - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Ende März wurden im Dortmunder Stadtteil Asseln ein getöteter und ein schwer verletzter Graureiher gefunden, der verletzte Vogel verstarb ebenfalls. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Montag, den 24.03. wurde ein toter Graureiher mit einer Wunde in einem Garten an der Tybbinkstraße gefunden. Am 30.03. (Sonntag) wurde in einem weiteren Garten ein verletzter Graureiher gefunden und durch den Tiernotruf abgeholt. Beim anschließenden Röntgen in einer Greifvogelstation wurden mehrere Fremdkörper im Körper des Vogels sowie eine Schussverletzung festgestellt, das Tier musste eingeschläfert werden.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz ein und sucht nun Zeugen: Wer hat im Zeitraum zwischen dem 24. und dem 30. März Beobachtungen im Bereich der Tybbinkstraße gemacht? Die Fundorte der Vögel liegen in der Nähe von Spielplätzen. Hinweise nimmt die Kriminalwache unter 0231/132-7441 entgegen.

