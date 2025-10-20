Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Vorfahrtsmissachtung - 20000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Ford war am Samstag, 18.10.2025 gegen 11.30 Uhr ein 19 Jahre alter Mann auf der Beuggener Straße (Landstraße 143) unterwegs. Am Einmündungsbereich beabsichtigte er nach links in die Bundesstraße 316 abzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Renault, welcher in Richtung Degerfelden unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 20000 Euro.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell