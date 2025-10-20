PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen - Birkendorf/ Ühlingen: Vorfahrtsverletzung- drei verletzte Personen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.10.2025, gegen 6:00 Uhr kam es zu einer Kollision an der Kreuzung Hauptstraße zur Kirchstraße in Ühlingen. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete eine 30-jährige Skoda-Fahrerin die Vorfahrt eines 54-jährigen Suzuki-Fahrers, wodurch dieser und seine 45-jährige Mitfahrerin leicht verletzt wurden. Alle drei Beteiligten mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Freiwillige Feuerwehr und eine Firma zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort im Einsatz. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 20.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 14:52

    POL-FR: Wutöschingen: Küchenbrand

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 20.10.2025, gegen 3:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in die Rechberger Straße in Wutöschingen alarmiert. Vor Ort konnte ein brennender Kühlschrank in der Küche festgestellt und gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in bislang noch nicht bekannter Höhe. Die betroffene Wohnung war vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde durch den ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:51

    POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Brand auf Betriebsgelände

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 17.10.2025, gegen 19:45 Uhr brannten auf einem Firmengelände eines Recycling-Betriebes in Bonndorf mehrere Fahrzeuge. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf die Werkhalle verhindern. Insgesamt wurden drei Fahrzeuge und mehrere Fenster der Halle beschädigt. Der Sachschaden kann bislang noch nicht geschätzt werden. Die Ermittlungen ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:01

    POL-FR: Rheinfelden: Vorfahrtsmissachtung - 20000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Mit seinem Ford war am Samstag, 18.10.2025 gegen 11.30 Uhr ein 19 Jahre alter Mann auf der Beuggener Straße (Landstraße 143) unterwegs. Am Einmündungsbereich beabsichtigte er nach links in die Bundesstraße 316 abzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Renault, welcher in Richtung Degerfelden unterwegs war. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren