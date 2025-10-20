Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen - Birkendorf/ Ühlingen: Vorfahrtsverletzung- drei verletzte Personen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.10.2025, gegen 6:00 Uhr kam es zu einer Kollision an der Kreuzung Hauptstraße zur Kirchstraße in Ühlingen. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete eine 30-jährige Skoda-Fahrerin die Vorfahrt eines 54-jährigen Suzuki-Fahrers, wodurch dieser und seine 45-jährige Mitfahrerin leicht verletzt wurden. Alle drei Beteiligten mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Freiwillige Feuerwehr und eine Firma zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort im Einsatz. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell