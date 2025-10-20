Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Küchenbrand

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 20.10.2025, gegen 3:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in die Rechberger Straße in Wutöschingen alarmiert. Vor Ort konnte ein brennender Kühlschrank in der Küche festgestellt und gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in bislang noch nicht bekannter Höhe. Die betroffene Wohnung war vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell