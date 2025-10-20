Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Verunfalltes Auto zurückgelassen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 19.10.2025, gegen 10:15 Uhr kam nach bisherigen Erkenntnissen ein BMW mit Schweizer Zulassung in der Hauptstraße in Lauchringen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war lediglich der unfallbeschädigte BMW vor Ort. Personen konnten keine mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf die flüchtige Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

