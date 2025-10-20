Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vorfahrtsverletzung - 3 verletzte Personen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.10.2025, gegen 15:15 Uhr soll ein 85-jähriger Audi-Fahrer die Vorfahrt eines 44-jährigen VW-Fahrers, der aus dem bevorrechtigten Rebbergweg in die Ludwig-Herr-Straße einbiegen wollte, missachtet haben. Durch den Unfall wurden beide Autos erheblich beschädigt. Der VW wurde nach der Kollision gegen den Zaun eines angrenzenden Grundstücks abgewiesen, wodurch dieser ebenfalls beschädigt wurde. Der 85-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert, seine Beifahrerin blieb unverletzt. Die Insassen des VWs, der 44-Jährige und ein 9-jähriges Kind, wurden vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant behandelt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell