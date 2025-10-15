Polizei Münster

POL-MS: Regionales Trainingszentrum für die Polizei im Münsterland - Baugenehmigung erteilt - Bauarbeiten gestartet

Münster / Nottuln (ots)

Im Januar 2024 wurde der Mietvertrag für das Regionale Trainingszentrum Münsterland (RTZ) durch Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf unterzeichnet. Nach Erteilung der Baugenehmigung am 10. September 2025 sind jetzt auch die Bauarbeiten in vollem Gange. "Mit der schnellen Genehmigung und vollen Unterstützung durch den Landrat Coesfeld ist ein weiterer Meilenstein erreicht", erklärte Alexandra Dorndorf. "Das Ziel - ein modernes Trainingszentrum für die Kolleginnen und Kollegen - ist damit ein Stück näher gerückt." Unmittelbar an der Autobahn 43, Anschlussstelle Nottuln, entsteht das neue, hochmoderne Trainingszentrum für die Polizeibehörden des Münsterlandes (Borken, Coesfeld, Münster, Steinfurt, Warendorf) und des Polizeipräsidiums Hamm. Hier sollen zukünftig rund 3.000 Polizistinnen und Polizisten aus den Polizeibehörden unter möglichst realistischen Bedingungen trainieren und sich auf alle Einsatzfälle vorbereiten.

Auch Polizeipräsident Thomas Kubera freut sich über den planmäßigen Verlauf der Arbeiten. "Die ersten baulichen Veränderungen sind bereits auf dem Gelände sichtbar", so Kubera. "Jetzt geht es mit großen Schritten voran". Landrat Dr. Olaf Gericke unterstreicht als Sprecher für die Landräte des Münsterlandes die Relevanz des Projekts: "Das Regionale Trainingszentrum ist ein Meilenstein in der Weiterentwicklung der Fortbildung der Polizei", erläutert Gericke.

Der Zeitplan bleibt realistisch: Im Sommer 2027 sollen die ersten Kolleginnen und Kollegen Trainings im neuen RTZ durchführen können.

