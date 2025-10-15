PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Autofahrer auf der A 42 - Polizei sucht flüchtigen Unfallbeteiligten und Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstagabend (14.10.2025, 19:55 Uhr) kam es auf der Autobahn 42 in Fahrtrichtung Dortmund, in Höhe der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Zentrum, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurde ein Autofahrer schwer verletzt. Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Unfallbeteiligten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-jähriger Gladbecker mit seinem Daimler den linken von zwei Fahrstreifen der A 42, als ein bislang unbekannter Pkw sehr dicht auf sein Fahrzeug auffuhr. Der 20-Jährige wechselte dadurch auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte dort mit dem Volvo eines 36-jährigen Gelsenkircheners.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Volvo auf einen vorausfahrenden Mercedes-Benz eines 35-Jährigen geschoben. Die fünf Insassen des Mercedes-Benz und der Daimler Fahrer blieben unverletzt.

Der Volvo-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und die Feuerwehr barg ihn aus seinem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus

Nach Angaben eines Unfallbeteiligten soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug möglicherweise um einen dunklen BMW "1er" gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw oder dessen Fahrer geben können oder denen das Fahrzeug bereits zuvor durch auffälliges Fahrverhalten aufgefallen ist. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0251 275-0 an die Polizei Münster.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

