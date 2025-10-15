Polizei Münster

POL-MS: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz in Coerde unterwegs - Polizei stoppt 42-Jährigen unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (14.10., 09:50 Uhr) haben Polizisten einen E-Scooter-Fahrer am Holtmannsweg gestoppt, der sein Fahrzeug ohne Versicherungsschutz und unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis geführt hatte.

Den Beamten fiel der E-Scooter aufgrund seines fehlenden Versicherungskennzeichens auf. Bei der anschließenden Überprüfung des 42-jährigen Fahrers stellten die Einsatzkräfte fest, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand.

Außerdem nahmen sie deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der 42-Jährige gab zudem an, dass er kurz zuvor Cannabis konsumiert hatte.

Ein Arzt entnahm dem 42-Jährigen auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet ein Strafverfahren.

Die Polizei warnt davor, ein Kraftfahrzeug zu führen, wenn man in irgendeiner Form berauschende Mittel konsumiert hat und weist auf die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen hin: Für das Führen eines E-Scooters gelten dieselben Regeln in Bezug auf den Konsum von Cannabis, wie für das Führen eines Pkws. Ein THC-Gehalt von mehr als 3,5 Nanogramm pro Milliliter ist eine Ordnungswidrigkeit nach dem §24a Straßenverkehrsgesetz. Befindet sich der Fahrer in der Probezeit oder ist unter 21 Jahre alt, gilt ein Cannabis-Verbot am Steuer. Die Konsequenz ist ein Bußgeld und Fahrverbot. Zeigt der Fahrer Ausfallerscheinungen oder ist gar an einem Unfall beteiligt, liegt eine Straftat vor - egal welche Menge THC nachgewiesen wird.

