Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall auf der Warendorfer Straße - Polizei sucht unbekannten Lkw-Fahrer

Münster (ots)

Am Donnerstag (09.10.2025, 17:30 Uhr) ist es auf der Warendorfer Straße in Fahrtrichtung Warendorf, kurz vor der Kreuzung Mondstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem grauen Skoda "Karoq" und einem Lkw gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte die Skoda-Fahrerin, an einer Fahrbahnverengung vom linken auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Dabei touchierte der Pkw offenbar den auf der rechten Spur fahrenden Lkw an dessen linker Seite. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort.

Es ist derzeit davon auszugehen, dass der Lkw-Fahrer den Zusammenstoß möglicherweise nicht bemerkt hat und deshalb weiterfuhr.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Lkw oder dessen Fahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 0251 275-0 bei der Polizei Münster zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

