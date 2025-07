POL-WOB: Einbruch in zwei Schulen - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße 24.07.2025, 00.47 Uhr Am Mittwochabend führte die Polizei Wolfsburg Geschwindigkeitskontrollen im Bereich des Tunnels an der Heinrich-Nordhoff-Straße in Richtung Fallersleben durch. Der schnellste Fahrer war ein 18 Jahre alter Golf-Fahrer, der mit 107 km/h mit einem Lasergerät gemessen wurde. Somit war der ...

mehr