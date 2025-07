Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwerer Verkehrsunfall auf der B1 - Motorradfahrer tödlich verunglückt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Bundesstraße 1 Ecke Magdeburger Tor 25.07.2025, 13.05 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der Bundesstraße 1 in Helmstedt ist ein 32 Jahre alter Motorrad-Fahrer aus dem Landkreis Helmstedt tödlich verletzt worden.

Eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus den Niederlanden befuhr mit drei Insassen die Straße Magdeburger Tor in Richtung der Bundesstraße 1 und wollte nach links in Richtung Autobahn abbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden Motorradfahrer. Der 32-Jährige stieß mit dem Pkw zusammen und kollidierte dann frontal mit einem ihm entgegenkommenden LKW aus Brandenburg, der die B1 in Richtung Osten befuhr.

Der 32-Jährige verstarb noch am Unfallort.

Die Pkw-Fahrerin und die Mitfahrerinnen erlitten einen Schock und mussten kurzfristig medizinisch behandelt werden. Der 69 Jahre alte LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B1 voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell