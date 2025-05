Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) - Mann im Stadtgarten angegriffen - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (19.05.2025)

Trossingen (ots)

Am späten Montagabend ist ein Mann im Stadtgarten von drei unbekannten Tätern angegriffen und verletzt worden.

Gegen 22:45 Uhr befand sich ein 64-jähriger Mann auf dem Heimweg von der Löhrstraße in Richtung Stadtgarten, als ihn drei männliche Personen unvermittelt mit Fäusten ins Gesicht schlugen. Der Mann erlitt durch die Schläge Verletzungen am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Zu den Tätern liegen vage Beschreibungen vor. Einer soll kräftig gebaut und osteuropäischer Herkunft sein, die beiden anderen hätten ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 07425 33866 beim Polizeiposten Trossingen zu melden.

