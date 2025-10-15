Polizei Münster

POL-MS: Zwei unbekannte Frauen bestehlen Seniorin im Geistviertel - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Zwei unbekannte Frauen haben am Dienstagabend (14.10.2025, 18:30 Uhr) einer 80-jährigen Münsteranerin an der Althoffstraße das Portemonnaie entwendet.

Nach ersten Erkenntnissen stand die Seniorin mit ihrem Rollator vor ihrer Haustür an der Althoffstraße, um diese aufzuschließen. Währenddessen kamen zwei Frauen hinzu. Eine der beiden drängte sich an der 80-Jährigen vorbei, stellte sich in den Hausflur und verwickelte sie in ein Gespräch. Die zweite Frau stand hinter der Seniorin am Rollator.

Als sich die Münsteranerin umdrehte, bemerkte sie, dass ihre Tasche, die am Rollator befestigt war, geöffnet war und das Portemonnaie fehlte. Die beiden Frauen entfernten sich anschließend gemeinsam in Richtung Sentmaringer Weg.

Die Täterinnen wurden wie folgt beschrieben: Die erste Frau soll etwa 30 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß und von schmaler Statur gewesen sein. Sie soll ein "südländisches Erscheinungsbild" und ihre schwarzen Haare zum Zopf gebunden haben. Bekleidet soll sie mit einer hellen Fleecejacke sowie einer Jeanshose gewesen sein.

Die zweite Frau soll etwa 50 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und von stabiler Statur gewesen sein. Auch sie soll ein "südländisches Erscheinungsbild" gehabt und ihre schwarzen, Haare zum Zopf gebunden haben. Sie soll dunkle Kleidung getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beiden Frauen im Bereich Althoffstraße/Sentmaringer Weg geben können, sich unter der Telefonnummer 0251 275-0 bei der Polizei Münster zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell