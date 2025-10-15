POL-MS: Aufmerksame Geschädigte überführt Fahrraddieb - 33-Jähriger gestellt
Münster (ots)
Am Dienstagmorgen (14.10., 09:35 Uhr) haben Beamte an der Schillerstraße einen 33-jährigen mutmaßlichen Fahrraddieb gestellt.
Eine Münsteranerin stellte ihr Fahrrad gegen 08:35 Uhr verschlossen an der Schillerstraße ab. Als sie zurückkam, stand ihr Rad nicht mehr an Ort und Stelle. Sie sah sich daraufhin in der Umgebung um und beobachtete den 33-Jährigen, der am Bremer Platz versuchte, ihr Fahrrad aufzubrechen.
Die alarmierten Polizisten stellten den Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit. Ihn erwartet ein Strafverfahren.
