Polizei Münster

POL-MS: Aufmerksame Geschädigte überführt Fahrraddieb - 33-Jähriger gestellt

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (14.10., 09:35 Uhr) haben Beamte an der Schillerstraße einen 33-jährigen mutmaßlichen Fahrraddieb gestellt.

Eine Münsteranerin stellte ihr Fahrrad gegen 08:35 Uhr verschlossen an der Schillerstraße ab. Als sie zurückkam, stand ihr Rad nicht mehr an Ort und Stelle. Sie sah sich daraufhin in der Umgebung um und beobachtete den 33-Jährigen, der am Bremer Platz versuchte, ihr Fahrrad aufzubrechen.

Die alarmierten Polizisten stellten den Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

