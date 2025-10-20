POL-FR: Heitersheim: Hoher Sachschaden beim Brand einer Lagerhalle
Freiburg (ots)
Beim Brand einer Lagerhalle in der Eisenbahnstraße in Heitersheim ist in der Nacht auf Sonntag, 19.10.2025, ein geschätzter Sachschaden von über 100.000 Euro entstanden. Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
oec
