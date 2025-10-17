Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl und entrissene Tasche

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/Weiler: Unfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:45 Uhr fuhr ein 69-jähriger Skoda-Lenker an einem Omnibus vorbei, der verkehrsbedingt auf der Degenfelder Straße anhalten musste. Als der 69-Jährige nach dem Vorbeifahren wieder rechts einscherte, übersah er einen am Straßenrand geparkten VW und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall wurden bei dem Skoda beide vorderen Airbags ausgelöst. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Abtsgmünd: Missglücktes Wendemanöver

Ein 56-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 16:35 Uhr mit seinem Sattelzug die Lettenbergstraße/K3327 in Richtung Hammerstadt. Als er aufgrund der falsch eingeschlagenen Richtung unweit des dortigen Kreisverkehrs wenden wollte, unterschätzte er die Gesamtlänge seines Gespanns rutsche mit dem Auflieger in den Straßengraben. Zur Bergung musste ein Schwerlastkran eingesetzt werden. Die Straße musste deshalb bis ca. 21:00 Uhr gesperrt werden. Nennenswerter Sachschaden entstand wohl nicht.

Aalen/Ebnat: Marienfigur entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Montag, 6.10. und Dienstag, 14.10.25 eine Marienfigur von einem Grab eines Friedhofes in der Elchinger Straße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim unter 07362/919000 entgegen.

Aalen: Tasche entrissen

Am Freitagmorgen gegen 08:20 Uhr rannte ein 33-Jähriger am Bahnhof über die Gleise zu seiner 70-jährigen Mutter, forderte Geld zurück, schlug auf diese ein und entriss ihr ihre mitgeführte Tasche. Der 33-Jährige rannte anschließend davon, konnte aber von mehreren Zeugen aufgehalten und dann der verständigten Polizei übergeben werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf die Straße entlassen. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

