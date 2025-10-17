Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Wohnungseinbruch - Polizisten beleidigt und bedroht - Pkw entwendet

Aalen (ots)

Leutenbach: Unfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Bachstraße einen geparkten Ford und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Leutenbach - Weiler zum Stein: Wohnungseinbruch

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Im Seidenbäumle und durchsuchten Teile der Wohnung nach Wertgegenständen. Ob von den Einbrechern tatsächlich etwas gestohlen wurde, ist bislang noch unbekannt. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Polizisten beleidigt und bedroht

Am Donnerstag gegen 15:45 Uhr überquerte ein 24-jähriger Mann die Karl-Krämer-Straße am dortigen Fußgängerüberweg. Als er hierbei einen Streifenwagen wahrnahm, der zu diesem Zeitpunkt vor dem Zebrastreifen stand, zeigte er den Beamten den Mittelfinger, was von mehreren Passanten, hierunter auch mehrere Kinder, wahrgenommen wurde. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der Mann sich äußerst unkooperativ und bedrohte die Beamten mehrfach. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Backnang: Unfallflucht

Zwischen Freitag (10.10.2025) und Mittwoch (15.10.2025) wurde in der Gartenstraße ein geparkter Ford Fiesta von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am Ford wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: Pkw entwendet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Stuttgarter Straße ein schwarzer Audi Q5 entwendet. Am Pkw, der mit einem Keyless-Go-System ausgestattet ist und einen Wert von rund 30.000 Euro hat, befanden sich die amtlichen Kennzeichen WN-ST 2727. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell