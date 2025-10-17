PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Reifen entwendet und Einbruch

Aalen (ots)

Crailsheim: Reifen entwendet

Diebe verschafften sich zwischen Mittwochabend 18 Uhr und Donnerstagmorgen 08:30 Uhr Zutritt zum Gelände eines Autohandels in der Roßfelder Straße. Dort montierten sie mehrere Reifensätze an den ausgestellten Fahrzeugen ab und entwendeten diese. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere 10 000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Schrozberg: Einbruch

Am Donnerstag zwischen 06:30 Uhr und 19:30 Uhr brach ein Dieb in ein Wohnhaus in der Rubensstraße ein. Dort durchwühlte er die gesamte Wohnung und flüchtete anschließend. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

