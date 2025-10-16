Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Diebstahl von Baugeräten

Aalen (ots)

Burgstetten: Diebstahl von Baugeräten

Auf einer Baustelle am Bahnhof brachen unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Anhänger auf und entwendeten daraus mehrere Baugeräte und etwa 400 Liter Dieselkraftstoff. Zudem wurde ein Generator von der Baustelle gestohlen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090.

Fellbach: Beim Rangieren übersehen

Ein 28-jähriger LKW-Fahrer musste am Donnerstag, gegen 09:00 Uhr, in der Merowinger Straße rangieren, um in ein Grundstück abzubiegen. Beim Rückwärtsfahren übersah er einen ordnungsgemäß parkenden Hyundai. Es kam zum Unfall mit Sachschaden.

Korb: Unfall mit Radfahrer

Am Mittwoch, gegen 18:45 Uhr befuhr ein 52-jähriger VW-Fahrer die Matreier Straße. Als er nach links abbiegen wollte, übersah er einen 42-jährigen Radfahrer und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Sowohl am Rad, als auch am VW entstand Sachschaden von jeweils 1.000 Euro.

