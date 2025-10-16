Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwoch zwischen 8:30 Uhr und 13:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Audi, der auf einem Parkstreifen am Straßenrand des Kapuzinerwegs abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Abtsgmünd: Unfall - Zeugenaufruf

Eine 34-jährige Nissan-Lenkerin befuhr am Mittwoch gegen 13:15 Uhr die Hauptstraße aus Richtung Kreisverkehr Osteren kommend und wollte nach links in die Dewanger Straße einbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW die Dewanger Straße mit der Absicht in die übergeordnete Hauptstraße einzubiegen. In der Folge streiften sich die beiden Fahrzeuge direkt vor der Einmündung. Anhand der unterschiedlichen Unfallschilderungen der Beteiligten konnte eine genaue Ursache des Unfalls nicht festgestellt werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet der Polizeiposten Abtsgmünd nun unter der Telefonnummer 07366 9666-0 um Zeugenhinweise.

Westhausen: Unfall

Am Mittwoch gegen 16:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fiat-Fahrer die B29. Bei Westhausen fuhr er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt haltenden Mercedes eines 43-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf einen vor ihm, ebenfalls verkehrsbedingt haltenden, Jaguar aufgeschoben. Der 18-Jährige und der 43-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen der Bundesstraße zeitweise gesperrt werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte am Dienstag gegen 13:50 Uhr aus einer Parklücke in der Schwabenstraße aus. Hierbei übersah er einen auf der Straße geparkten Mazda und fuhr auf diesen auf. Nachdem der Fahrer den Schaden begutachtet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen silber/beigefarbenen Toyota, älteren Baujahres, mit einem GD-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell