PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Rudersberg: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Haus im Panoramaweg und durchsuchten dieses nach Wertgegenstände. Der abwesende Bewohner wurde über die ausgelöste Alarmanlage aufmerksam und verständigte die Polizei. In Rudersberg fahndeten mehreren Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber nach den Einbrechern. Was von den Einbrechern gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 14:32

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfall

    Aalen (ots) - Jagstzell: Unfall Am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit einem Ford Transit die Rosenberger Straße in Richtung Crailsheimer Straße. Als ein vor ihm fahrender 20-jähriger Mercedes-Lenker verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte der 26-Jährige dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf den BMW eines 30-Jährigen aufgeschoben. Der Fahrer ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 14:31

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche und Unfall beim Abbiegen

    Aalen (ots) - Gaildorf: Einbruch in Gaststätte Ein Dieb verschaffte sich zwischen Dienstagabend 21:30 Uhr und Mittwochmorgen 09 Uhr Zutritt zu einem Gasthaus in der Fraschstraße. Dort entwendete er einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen. ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 13:47

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Weiterer Pkw-Diebstahl & Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Winnenden: Audi Q5 entwendet In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Zeitraum zwischen 22:10 Uhr und 6:40 Uhr wurde in der Goethestraße ein geparkter Audi Q5 gestohlen. Am roten Pkw im Wert von etwa 40.000 Euro waren die amtlichen Kennziechen WN-TZ 7314 angebracht. Das Fahrzeug ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren