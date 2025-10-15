POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Polizeipräsidium Aalen

Rudersberg: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Mittwochabend gegen 19:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Haus im Panoramaweg und durchsuchten dieses nach Wertgegenstände. Der abwesende Bewohner wurde über die ausgelöste Alarmanlage aufmerksam und verständigte die Polizei. In Rudersberg fahndeten mehreren Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber nach den Einbrechern. Was von den Einbrechern gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

