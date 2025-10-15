PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche und Unfall beim Abbiegen

Aalen (ots)

Gaildorf: Einbruch in Gaststätte

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Dienstagabend 21:30 Uhr und Mittwochmorgen 09 Uhr Zutritt zu einem Gasthaus in der Fraschstraße. Dort entwendete er einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Blaufelden: Einbruch in Firmengelände

Zwischen Dienstagabend 17 Uhr und Mittwochmorgen 06:20 Uhr gelangte ein Dieb auf ein Firmengelände in der Rudolf-Diesel-Straße. Dort öffnete er gewaltsam zwei Container und entwendete aus diesen einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Dieb verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Ebenfalls verschaffte sich der vermutlich gleiche Einbrecher Zugang zu einer Produktionshalle in der Rudolf-Diesel-Straße und entwendete dort einen zweistelligen Bargeldbetrag. Auch hier beschädigte er einen Schrank und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Zeugenhinweise.

Obersontheim: Unfall beim Abbiegen

Am Mittwochmittag gegen 12:50 Uhr befuhr eine 34-jährige VW-Fahrerin die K2622 von Engelhofen kommend und wollte nach links auf die L1066 in Richtung Winzenweiler abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 67-jährigen Seat-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei die 62-jährige Beifahrerin im Seat schwer verletzt wurde. Diese kam mit einem Hubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Durch den Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

