Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht, Diebstahl und Sachbeschädigung, Brandlegung, Korrekturmeldung

Aalen (ots)

Murrhardt: Unfall

Am Dienstagabend, gegen 18:40 Uhr kam es an einer Fußgängerampel in der Theodor-Heuss-Straße zu einem Unfall. Nach ersten Erkenntnissen lief ein Kleinkind bei Rotlicht zeigender Fußgängerampel unvermittelt auf die Fahrbahn. Die Mutter sprang aus Reflex dem Kind hinterher und achtete nicht auf den freigegebenen Straßenverkehr. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es kam zum Unfall bei dem das Kleinkind leichte Verletzungen in Form von Abschürfungen erlitt. Die 39-jährige Mutter wurde schwerverletzt und musste ins Krankenhaus.

Backnang: E-Bike gestohlen

Unbekannte Diebe entwendeten im Zeitraum zwischen Donnerstag, 09.10.2025, 14 Uhr und Dienstag, 14.10.2025, 17 Uhr ein schwarzes E-Bike der Marke "Cube". Das Pedelec war in der Straße Büttenfeld abgestellt und mittels Kettenschloss gesichert. Das gestohlene Rad hatte einen Wert von etwa 3.300 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090.

Fellbach-Schmiden: Auto und Anhänger zerkratzt

Etwa 5.000 Euro Sachschaden verursachten unbekannten Vandalen in der Friedrichstraße. Im Zeitraum von Montag, 12:00 Uhr und Dienstag, 17:00 Uhr zerkratzten sie einen dort geparkten VW und einen Anhänger mit einem unbekannten Werkzeug. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter Tel. 0711 57720.

Waiblingen-Neustadt: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer kollidierte am Dienstagmorgen gegen 7:45 Uhr beim Rangieren in der Torstraße mit einem Zaun und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Zaun wurde hierdurch beschädigt. Der Lkw wurde wie folgt beschrieben: blaues Führerhaus, graues Fahrgestell & eine offene Pritsche. Hinweise zum geflüchteten Lkw-Fahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim:Vorfahrt missachtet

Ein 49 Jahre alter Mercedes-Fahrer missachtete am Dienstag gegen 6:00 Uhr an der Einmündung Bahnhofstraße / Panoramastraße die Vorfahrt eines 55-jährigen Renault-Fahrers, weshalb es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Der entstandene Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Winnenden: Mülleimer angezündet - drei Leichtverletzte

Am Dienstagabend gegen 22:40 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Winnenden mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften ins Klinikum Schloß Winnenden aus. Von einer bisher unbekannten Person wurde auf einer Toilette ein Mülleimer in Brand gesteckt. Durch die starke Rauchentwicklung erlitten drei Pflegekräfte eine Rauchgasintoxiaktion. Es entstand lediglich geringer Schaden, ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude war nicht möglich.

Plüderhausen: Korrektur zur Meldung "Mit Pedelec gestürzt"

Wie mit Meldung vom 2. Oktober berichtet, stürzte an jenem Vorabend ein 80 Jahre alter Mann in der Remsstraße mit seinem Pedelec. Siehe hierzu auch beigefügte Ursprungsmeldung. Mittlerweile liegt das Ergebnis der Blutalkoholuntersuchung vor. Hiernach stand der Mann zum Unfallzeitpunkt nicht unter Alkoholeinwirkung und der Anfangsverdacht der alkoholbedingten Verkehrsunfallverursachung konnte so ausgeräumt werden.

Ursprungsmeldung vom 02.10.2025, 08:18 Uhr: Plüderhausen: Mit Pedelec gestürzt

Am Mittwochabend stürzte gegen 20.10 Uhr in der Remsstraße ein 80 Jahre alter Mann mit seinem Pedelec. Er verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Einen Fahrradhelm trug er nicht. Da der Mann alkoholisiert war, musste er eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell