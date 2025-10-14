Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Saugroboter fing Feuer - Betrug durch Romance Scamming

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Fensterscheibe beschädigt

Mittels eines Steines wurde eine Fensterscheibe eines Klassenzimmers an der Berufsschule in der Heidenheimer Straße beschädigt. Vermutlich zwischen Freitag und Sonntag wurde der Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro verursacht. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 7966490 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Saugroboter fing Feuer

Am Dienstagmittag wurde eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Goethestraße gemeldet. Wie sich herausstellte geriet ein Saugroboter aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Der Schaden - durch hauptsächlich den Rußniederschlag - wird auf grob 50.000 Euro geschätzt.

Eschach: Betrug durch Romance Scamming

Über ein Dating-Portal wurde ein 66-Jähriger im August 2025 von einer Frau kontaktiert. Kurz darauf wurden die Handynummern ausgetauscht und regelmäßiger Kontakt per Telefon hergestellt. Die Dame teilte dem 66-Jährigen zunächst mit, dass sie sich aktuell im Ausland aufhalten würde, um ihn kurz darauf das erste Mal um Geld zu bitten. Anscheinend hatte sie ihre Handtasche mit ihrem Bargeld und Dokumenten im Flugzeug verloren. Nachdem immer wieder neuerliche Geldforderungen aus unterschiedlichen Gründen kamen, wurde der Mann misstrauisch und erstattete Anzeige bei der Polizei. Hier stellte sich heraus, dass er ein Opfer von sogenanntem Romance Scamming wurde und bereits Zahlungen im mittleren vierstelligen Bereich geleistet hatte.

Um zu verhindern, dass die Betrüger mit dem falschen Liebesspiel weiterhin erfolgreich sind, bitten wir Sie auf Sozialen Medien, Partnerbörsen und Chatportalen vorsichtig zu sein. Selbstverständlich sind derartige Portale dafür da, neue soziale Kontakte zu knüpfen, allerdings sollte immer daran gedacht werden, dass die Person "am anderen Ende der Leitung" vielleicht nicht die ist, für die sie sich ausgibt. Sie sollten ins Grübeln kommen, wenn eine erwachsene Person - ohne ein persönliches Treffen - plötzlich von Liebe und einer gemeinsamen Zukunft spricht. Sie sollten sich nicht blindlings in eine Vorstellung stürzen, aus der es am Ende nur ein böses Erwachen gibt. Daher bitten wir Sie kein Geld an Personen, die Sie nicht persönlich kennen, zu überweisen. Nehmen Sie im Zweifelsfall Kontakt zur Polizei auf.

Zum Schutz vor derartigen Betrugshandlungen rät die Polizei:

- Seien Sie bei jeder Kontaktaufnahme von Unbekannten über das Internet oder Messenger-Dienste grundsätzlich vorsichtig. Sie wissen nie, wer Ihr Gegenüber ist. Auch Bilder von Personen oder Ausweisdokumenten sind kein geeigneter Identitätsnachweis.

- Schützen Sie sich und seien Sie nicht zu freigiebig mit persönlichen Daten. Tauschen Sie kein kompromittierendes Bild- oder Videomaterial aus und machen Sie keine unvorsichtigen Angaben über Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse.

- Lassen Sie sich nicht auf finanzielle Transaktionen mit Online-Bekanntschaften ein, die Sie noch nie persönlich getroffen haben und deren Identität Sie nicht eindeutig klären können.

Ausführliche Informationen zum Thema "Love Scamming" sowie weitere Präventionstipps erhalten Sie auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes auf www.polizei-beratung.de (Direktlink: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/romance-scamming/).

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell