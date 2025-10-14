Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos beschädigt - Laubbläser gestohlen - Unfallflucht

Aalen (ots)

Winnenden-Schelmenholz: Autos beschädigt

Zwischen Montag, 15:00 Uhr und Dienstag, 4:00 Uhr wurden in der Straße Steinhäusle insgesamt vier geparkte Autos zerkratzt, an einem wurden zusätzlich die Reifen zerstochen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Laubbläser gestohlen

Am Donnerstag (09.10.2025) wurde im kurzen Zeitraum zwischen 16:35 Uhr und 16:45 Uhr in der Erlenstraße ein Laubbläser der Marke Stihl gestohlen. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Backnang: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 16:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Kauflands in der Industriestraße ein geparkter Ford von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Zeugen des Unfalls werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell