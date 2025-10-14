Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - PKW rollt davon - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Am Montag um kurz vor 11 Uhr befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Skoda die Lettenbergstraße in Richtung Kreisstraße 3326. An der dortigen Einmündung fuhr sie aufgrund Unachtsamkeit auf den bereits dort stehenden Skoda einer 44-Jährigen auf. Hierbei wurde die 44-Jährige leicht verletzt.

Aalen: Diebstahl von E-Scooter

Ein E-Scooter der Marke XIAOMI mit dem Versicherungskennzeichen 784-OGB wurde am Montag zwischen 7:45 Uhr und 13 Uhr in der Turnstraße entwendet. Dort war der Scooter an einem Fahrradständer auf dem dortigen Schulhof mit einem Schloss gesichert abgestellt. Hinweise auf den Diebstahl oder den verbleib des E-Scooters nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: PKW rollt davon

Am Montag stellte ein 29-Jähriger seinen VW Golf in der Max-Eyth-Straße ab, ohne ihn ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Das Fahrzeug rollte daraufhin die Straße hinab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Gestürzter Radfahrer

Am Montag um kurz nach 15.30 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrradfahrer einen Forstweg von der Eckwaldstraße in Richtung Schießtal. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers stürzte der Radler und verletzte sich hierbei. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl

Am Sonntag um 21 Uhr stellte ein Fahrer seine Piaggio Ape auf einem Zweiradstellplatz in der Hintere Schmiedgasse ab. Als er am Montag gegen 8:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass an dem Fahrzeug drei magnetisch angebrachte Werbetafeln entwendet wurden. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrerin stürzt

Am Montag gegen 13 Uhr befuhr eine 72-jährige Fahrradfahrerin den Mönchholzweg im Bereich zur Einmündung zur Kreisstraße 3329. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte die Radfahrerin alleinbeteiligt und verletzte sich schwer. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

Ellwangen: LKW-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

Am Montag um 7:35 Uhr befuhr ein 61-jähriger Lenker eines Sattelzuges die BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Allen/Westhausen kam das Gespann aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte insgesamt 15 Schutzplankenelemente. Zudem lief aus dem Fahrzeug anschließend Dieselkraftstoff aus. Aufgrund dessen musste die rechte Fahrspur gesperrt werden. Die Feuerwehr Ellwangen sowie die Autobahnmeisterei kamen vor Ort. Der LKW musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden am Sattelzug wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

