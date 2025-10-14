PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Aalen (ots)

Winnenden: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann vom 13.10.2025

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 13.10.2025, 15:17 Uhr, wird zurückgenommen. Es wird gebeten, die Bilder samt Namen von den Plattformen zu nehmen. Der Vermisste kehrte in der Nacht von Montag auf Dienstag selbständig zurück und ist wohlauf.

Ursprungsmeldung

Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Seit Sonntagmittag wird ein Mann aus Winnenden vermisst. Er ist auf Medikamente angewiesen und möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Weitere Informationen und ein Lichtbild sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/winnenden-vermisstenfahndung-2/

Hinweise zum Vermissten nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361 5800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

