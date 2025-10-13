Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: aggressiver Dieb in Haft, Schlägerei, Arbeitsmaschine in Rems gefallen, Automatenaufbruch, Unfall

Aalen (ots)

Backnang: aggressiver Dieb in Haft

Ein 18-jähriger Mann mit marokkanischer Staatsangehörigkeit wurde am Freitagabend, gegen 17:15 Uhr in einem Drogeriegeschäft in der Grabenstraße durch einen Mitarbeiter dabei beobachtet, wie er mehrere Parfüms im Wert von über 170EUR in eine Tasche steckte und ohne zu bezahlen das Ladengeschäft verlassen wollte. Als der 18-Jährige daraufhin angesprochen und am Arm zu einem Büro geführt werden sollte, versuchte er sich gewaltsam aus dem Griff zu befreien. Dabei biss er einem 62-jährigen Kunden, der aufgrund des Tumultes zu Hilfe geeilt war, in den Oberschenkel. Der 18-Jährige wurde festgenommen und am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der junge Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Weinstadt-Beutelsbach: Schlägerei - Zeugen gesucht

Am Freitag, 10.10.2025 wurde der Polizei gegen 22:45 Uhr über Notruf mitgeteilt, dass es im Rahmen der Beutelsbacher Kirbe in der Straße "Im Obenhinaus" zu einer Massenschlägerei gekommen sei. Eine "Massenschlägerei" konnte durch die eingesetzten Polizeistreifen, die ein paar Minuten nach Notrufeingang vor Ort waren, nicht festgestellt werden. Tatsächlich wurde durch zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ein 18-jähriger Mann dort festgehalten. Alle anderen möglichen Beteiligten waren nicht mehr da. Nach vorliegenden Erkenntnissen kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen 5-6 Personen, die sich gegenseitig schlugen. Der 18-Jährige wies leichte Verletzungen auf. Zu den anderen beteiligten 4-5 Personen ist derzeit noch nichts weiter bekannt. Die Ermittlungen des Polizeipostens Weinstadt laufen. Hinweisgeber, die Angaben zur Tatbegehung oder zu beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07151 65061 bei der Polizei zu melden.

Waiblingen: Arbeitsmaschine in Rems gefallen

Bei Arbeiten am Remsufer in der Badstraße ereignete sich am Montag gegen 10:45 Uhr ein Arbeitsunfall. Mit einer selbstfahrenden Forstraupe sollte ein Baumstumpf aus dem Boden gezogen werden, hierbei kam die Raupe zu nah ans Ufer und fiel schließlich kopfüber in die Rems. Da Kraftstoffe ausgelaufen waren, wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen, die mit insgesamt zwölf Einsatzkräften vor Ort kam, eine Ölsperre errichtet. Die Arbeitsmaschine wurde aus dem Wasser geborgen, der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niederen fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde beim Arbeitsunfall niemand.

Waiblingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 9 Uhr wurde in der Gewerbestraße ein Zigarettenautomat aufgebrochen und die darin enthaltenen Tabakwaren entwendet. Der Schaden am Automaten wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winterbach: Gegen Mauer geprallt

Eine 75 Jahre alte Skoda-Fahrerin wollte ihren Pkw am Montag gegen 10:35 Uhr in der Straße Marktplatz einparken und kollidierte hierbei frontal mit einer Steinmauer. Vermutlich verwechselte die Seniorin das Brems- mit dem Gaspedal. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

