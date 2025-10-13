PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw-Tank angebohrt, Widerstand und Unfall unter Alkoholeinfluss

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Pkw-Tank aufgebohrt

Ein Vandale bohrte zwischen Mittwochabend 17 Uhr und Freitagmorgen 05 Uhr ein Loch in den Tank eines in der Auwiesenstraße geparkten Pkw, sodass der gesamte Treibstoff aus diesem herauslief. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Vandalen unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend gegen 18 Uhr befuhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer die Einkornstraße und überholte in der dortigen 30er-Zone einen anderen Verkehrsteilnehmer. Da ein weiterer Verkehrsteilnehmer ebenfalls in die Einkornstraße einfuhr, musste der 22-Jährige seinen Überholvorgang abbrechen und sich wieder rechts einordnen. Hierbei fuhr er auf einen 30-jährigen Skoda-Fahrer auf. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. Bei dem 22-Jährigen wurde im Rahmen der Unfallaufnahme eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Er wurde im Anschluss in eine Klinik gebracht, wo eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde.

Rot am See: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02 Uhr störte ein 31-jähriger Mann die anderen Gäste der Muswiese indem er herumschrie und Beleidigungen aussprach. In der Folge wurde ihm durch die Polizei ein Platzverweis von der Örtlichkeit ausgesprochen. Diesem kam der Mann nicht nach. Als er durch die Beamten von der Örtlichkeit weggebracht werden sollte und hierfür durchsucht werden sollte, leistete der Mann Widerstand. Er wurde in der Folge in Polizeigewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

