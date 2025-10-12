POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Körperverletzung-Zeugenaufruf (Stand 08:00 Uhr)
Aalen (ots)
Ilshofen: Körperverletzung - Zeugenaufruf
Heute Morgen kam es gegen 01:45 Uhr in der Bahnhofstraße, an einer dortigen Bushaltestelle zu einer Körperverletzung zum Nachteil zweier Personen. Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, südländisches Erscheinungsbild, 1,90m groß, schlank, dunkle lockige Haare. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell