POL-OF: Rücknahme Vermisstensuche

Bad Soden-Salmünster (ots) - Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 23-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend auf der Landstraße 3178 in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Der junge Mann war gegen 22.05 Uhr mit seinem Nissan Micra von Kerbersdorf in Richtung Romsthal unterwegs, als er in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, in einen Straßengraben ...

mehr