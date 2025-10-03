PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rücknahme Vermisstensuche

Freigericht / Frankfurt am Main (ots)

(fg) Der seit 10. September vermisste 16-Jährige aus Freigericht ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Offenbach, 03.10.2025, Pressestelle, Felix Geis

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0173 / 5636097

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südosthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südosthessen
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 13:18

    POL-OF: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

    Bad Soden-Salmünster (ots) - Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 23-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend auf der Landstraße 3178 in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Der junge Mann war gegen 22.05 Uhr mit seinem Nissan Micra von Kerbersdorf in Richtung Romsthal unterwegs, als er in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, in einen Straßengraben ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 11:42

    POL-OF: Vermisste ist wieder da

    Rodenbach/Hanau/Frankfurt (ots) - Die seit Montagabend vermisste 16-Jährige aus Rodenbach ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen. Offenbach am Main,03.10.2025, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südosthessen Spessartring 61, 63071 Offenbach Polizeiführer vom Dienst (PvD) Telefon: 069 / 8098-2315 Fax: 0611 / 32766-5307 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren