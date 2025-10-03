Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Bad Soden-Salmünster (ots)

Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 23-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend auf der Landstraße 3178 in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer. Der junge Mann war gegen 22.05 Uhr mit seinem Nissan Micra von Kerbersdorf in Richtung Romsthal unterwegs, als er in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, in einen Straßengraben rutschte und gegen die Böschung prallte. Dort schlitterte der Pkw auf der linken Seite einige Meter weiter, drehte sich und kam dann teils auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeuglenker konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An dem Nissan entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 6300 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt werden. Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Orb unter der Rufnummer 06052- 9148-0

