POL-OF: Mehrere geparkte Autos beschädigt: Polizei geht von hohem Sachschaden aus

(fg) Die Höhe des durch einen Unfall verursachten Sachschadens am Donnerstagvormittag in der Luisenstraße sowie der Geleitsstraße steht bisher nicht fest; die Polizei geht aufgrund der Vielzahl an beschädigten Autos jedoch von mehreren zehntausend Euro aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 69 Jahre alter Mann aus Offenbach in seinem grauen Mercedes kurz nach 11.30 Uhr die Luisenstraße und kam aus bislang unbekannten Gründen von der Straße ab. Letztlich beschädigte der Mercedes-Fahrer sieben geparkte Autos und mehrere Mülltonnen in der Luisenstraße sowie vier Fahrzeuge und eine Hecke in der angrenzenden Geleitsstraße. In der Hecke kam der Wagen des Mannes auch zum Stehen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille; möglicherweise könnte auch eine medizinische Ursache unfallursächlich sein. Die weiteren Ermittlungen dahingehend dauern an. Der 69-Jährige, der offensichtlich unverletzt blieb, musste mit zum Revier, wo unter anderem eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

