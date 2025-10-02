POL-OF: Blitzermeldung
Südosthessen (ots)
Geschwindigkeitskontrollstellen für die 41. Kalenderwoche 2025
(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Geschwindigkeits- und Wildgefahrenstrecken sowie Unfallschwerpunkten.
Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.
Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:
- 06.10.2025:
Langen, K 168 (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);
- 07.10.2025:
Seligenstadt, L 3121 (Wild);
- 08.10.2025:
Bad Soden-Salmünster, BAB 66 (Lärmschutz);
- 09.10.2025:
Erlensee, K 854 (Unfallschwerpunkt);
- 10.10.2025:
Offenbach, L 3001 (Wild);
- 11.10. und 12.10.2025:
Bad Soden-Salmünster, BAB 66 (Lärmschutz).
Offenbach, 02.10.2025, Pressestelle, Merlin Winges
