POL-OF: Blitzermeldung

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 41. Kalenderwoche 2025

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Geschwindigkeits- und Wildgefahrenstrecken sowie Unfallschwerpunkten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

- 06.10.2025:

Langen, K 168 (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);

- 07.10.2025:

Seligenstadt, L 3121 (Wild);

- 08.10.2025:

Bad Soden-Salmünster, BAB 66 (Lärmschutz);

- 09.10.2025:

Erlensee, K 854 (Unfallschwerpunkt);

- 10.10.2025:

Offenbach, L 3001 (Wild);

- 11.10. und 12.10.2025:

Bad Soden-Salmünster, BAB 66 (Lärmschutz).

Offenbach, 02.10.2025, Pressestelle, Merlin Winges

