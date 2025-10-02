Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Raub unter Einsatz einer Pfefferpistole: Polizei fahndet nach zwei Tätern und bittet um Zeugenhinweise

Stadt Offenbach (ots)

(fg) Am Donnerstag, gegen 17.20 Uhr, kam es im Bahnhofsgebäude in der Bismarckstraße unter dem Einsatz einer sogenannten Pfefferpistole zu einem Raubüberfall, weshalb die Polizei nach zwei unbekannten Tätern fahndet. Nach bisherigen Erkenntnissen entrissen die beiden Männer einem 32 Jahre alten Mann den mitgeführten Rucksack; zudem sei mit einer Reizstoffpistole in Richtung des 32-Jährigen geschossen worden. Dieser zog sich hierbei Verletzungen im Bereich der Augen zu, wurde medizinisch erstversorgt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die beiden Täter, die nach einer ersten Zeugenaussage beide dunkle Hautfarbe hatten, rannten mit ihrer Beute in Richtung Kaiserstraße / Innenstadt davon. Einer hatte eine stämmige bis untersetzte Statur und trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Sein Komplize hatte eine Kappe auf dem Kopf.

Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, um das Bahnhofsgebäude mit Gebläsen zu lüften. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur genannten Zeit im Bahnhofsbereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 02.10.2025, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell