Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisste ist wieder da

Rodenbach/Hanau/Frankfurt (ots)

Die seit Montagabend vermisste 16-Jährige aus Rodenbach ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

Offenbach am Main,03.10.2025, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

