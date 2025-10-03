POL-OF: Vermisste ist wieder da
Rodenbach/Hanau/Frankfurt (ots)
Die seit Montagabend vermisste 16-Jährige aus Rodenbach ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.
Offenbach am Main,03.10.2025, Susanne Röhling, Polizeiführerin vom Dienst
