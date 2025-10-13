PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Aalen (ots)

Seit Sonntagmittag wird ein Mann aus Winnenden vermisst. Er ist auf Medikamente angewiesen und möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Weitere Informationen und ein Lichtbild sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/winnenden-vermisstenfahndung-2/

Hinweise zum Vermissten nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361 5800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

