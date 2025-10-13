POL-AA: Winnenden: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann
Aalen (ots)
Seit Sonntagmittag wird ein Mann aus Winnenden vermisst. Er ist auf Medikamente angewiesen und möglicherweise in einer hilflosen Lage.
Weitere Informationen und ein Lichtbild sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/winnenden-vermisstenfahndung-2/
Hinweise zum Vermissten nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361 5800 entgegen.
