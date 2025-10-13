Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann

Aalen (ots)

Seit Sonntagmittag wird ein Mann aus Winnenden vermisst. Er ist auf Medikamente angewiesen und möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Weitere Informationen und ein Lichtbild sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/winnenden-vermisstenfahndung-2/

Hinweise zum Vermissten nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361 5800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell