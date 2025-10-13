Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Unfallflucht

Aalen (ots)

Heubach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurde ein VW, der in der Scheuelbergstraße abgestellt war, vermutlich von einem größeren Fahrzeug, beschädigt. Hierbei handelte es sich vermutlich um einen Traktor oder einen LKW. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von rund 3.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 zu melden.

Oberkochen: Diebstahl

Auf einer Großbaustelle in der Rudolf-Eber-Straße wurde zwischen Freitag und Sonntag ein Akku-Schlagschrauber mit passendem Akku-Set der Fa. Hilti aus einer verschlossenen Werkzeugbox, die vor einem Aufzug abgestellt war, entwendet. Der Polizeiposten Oberkochen bittet unter der Telefonnummer 07364 955990 um Hinweise auf den oder die Diebe.

Aalen/Wasseralfingen: Diebstahl

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 06:45 Uhr, wurde aus einem Bagger, ein Funkgerät sowie eine Steuerung entwendet. Der Bagger war verschlossen auf einem eingezäunten Gelände im Erzweg abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Nummer 07361 97960 entgegen.

Aalen/Ebnat: Madonnen-Figur entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Samstag, 16:30 Uhr und Sonntag, 12:20 Uhr, von einem Grab auf dem Friedhof in der Elchinger Straße eine bronzene Madonnen-Figur. Zuvor wurde die Madonna gewaltsam von der Verankerung gelöst. Es entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Der Polizeiposten Neresheim bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07326 919001.

