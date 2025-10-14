PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Einbruch

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Montagnachmittag gegen 13:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Omnibusfahrer die Raiffeisenstraße von Eutendorf in Richtung Ottendorf. In einer scharfen Kurve geriet er mit seinem Omnibus leicht auf die Gegenfahrbahn und touchierte eine entgegenkommende 30-jährige Audi-Fahrerin. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Wallhausen: Einbruch

Ein Dieb verschaffte sich am frühen Dienstagmorgen gegen 03 Uhr Zutritt zu einem Gebäude im Heidweg. Dort entwendete er einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

