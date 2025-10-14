Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Tunnelsperrung - Einbruchsversuch - Pkw beschädigt

Aalen (ots)

Althütte: Unfallflucht

Eine 80 Jahre alte VW-Fahrerin beschädigte am Montag gegen 10.15 Uhr beim Ausparken in der Hauptstraße einen Mercedes. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 4000 Euro. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt, konnte jedoch rasch ermittelt werden. Gegen die Frau wird nun strafrechtlich ermittelt, auch mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss sie rechnen.

Fellbach: Unfallfluchten

Rund 8000 Euro Schaden hinterließ ein bislang unbekannter Fahrer eines Peugeots, der zwischen Donnerstag, 9. Oktober und Montag, 13. Oktober einen in der Pfarrstraße parkenden Mercedes der A-Klasse beschädigte. An der Unfallstelle blieb eine Radabdeckung des Verursacherfahrzeuges zurück.

Zwischen Samstag, 10 Uhr und Montag, 8.30 Uhr wurde ein Mercedes der M-Klasse beschädigt, der im Adalbert-Stifter-Weg parkte. Hier hinterließ der Verursacher etwa 4000 Euro Schaden. Hinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach in beiden Fällen unter Telefon 0711/57720.

Fellbach: Sperrung Stadttunnel

Der Stadttunnel Fellbach musste am Montag für rund 30 Minuten gesperrt werden. Grund war ein kleineres Feuer, das sich gegen 15.40 Uhr aus unbekannter Ursache im Laub in der Straßenrinne entfachte. Die Feuerwehr löschte den kleinen Brand. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Kernen-Rommelshausen: Einbruchsversuch

Ein Einbrecher machte sich am letzten Freitag zwischen 18 Uhr und 23 Uhr an der Haustüre sowie einem Kellerfenster eines Wohnhauses in der Waiblinger Straße zu schaffen. Allerdings scheiterte er an den Versuchen, diese aufzuhebeln. Hinweise auf den Einbrecher bzw. verdächtiger Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Kernen unter Telefon 07151/41798 entgegen.

Kernen-Stetten: Unfallflucht

Eine 48-Jährige befuhr am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr mit ihrem VW Polo die L1199 von Stetten kommend in Richtung Weinstadt. Kurz nach dem Ortsausgang kam ihr ein weißer Kleinwagen entgegen, dessen Fahrer zu weit auf die Gegenfahrspur geriet, sodass sich die Außenspiegel touchierten. Der Verursacher setzte seine Fahrt einfach fort und hinterließ rund 500 Euro Schaden. Hinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711/57720 entgegen genommen.

Waiblingen: Krad-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ein 36 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte am Montag gegen 7:15 Uhr von der Korber Straße nach links in die Straße Im Sämann abbiegen und übersah hierbei eine entgegenkommende 18-jährige Kraftradfahrerin auf ihrer Yamaha. Die Zweiradfahrerin stürzte nach der Kollision mit dem Pkw und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Winnenden: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Am Montag zwischen 8:50 Uhr und 9:10 Uhr wurde der rechte Außenspiegel eines Mercedes, der in der Hölderlinstraße geparkt war, beschädigt. Vermutlich mit einem Feuerzeug wurde der Spiegel angekokelt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Berglen: Pedale verwechselt

Eine 70 Jahre alte Toyota-Fahrerin verwechselte am Montag kurz nach 15:00 Uhr in der Erlenstraße das Brems- mit dem Gaspedal und kam daher nach links von der Straße ab, wo sie mit einem Gartenzaun kollidierte. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 7000 Euro geschätzt.

