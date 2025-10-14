Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Öffentlichkeitsfahndung nach tatverdächtiger Person

Aalen (ots)

Am Sonntag, 13.07.2025 wurde gegen 01:15 Uhr eine 31-jährige Frau im Hermann-Löns-Weg von einem noch unbekannten männlichen Täter von hinten angefallen und zu Boden gerissen. Der maskierte Täter soll die Frau sodann massiv sexuell belästigt haben. Nachdem die 31-Jährige laut um Hilfe rief, flüchtete der Unbekannte. Der Täter wird als männlich, etwa 30 Jahre alt und ca. 180-185 cm groß beschrieben.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei hat sich ein Tatverdacht gegen einen noch unbekannten Mann ergeben, von dem zwischenzeitlich ein Lichtbild vorliegt.

Bilder der gesuchten Person können über folgenden Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/fellbach-sexuelle-noetigung/

Die Kriminalpolizei fragt:

- Wer kennt die abgebildete Person? - Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der abgebildeten Person machen?

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07361 5800 an die Polizei zu wenden.

Ursprungsmeldung vom 13.07.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/6075541

Fellbach: 31-jährige Frau sexuell belästigt

Am Sonntag (13.07.) gegen 01:15 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass im Hermann-Löns-Weg, im Bereich der Maicklerschule, eine Frau um Hilfe rufen würde. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife teilte eine 31-jährige Frau mit, die sie zu Fuß unterwegs gewesen sei, als sie plötzlich eine Person hinter sich bemerkt habe. Kurz darauf habe die Person sie von hinten angefallen und zu Boden gerissen. Im weiteren Verlauf soll die maskierte Person sie massiv sexuell belästigt haben. Nachdem die 31-Jährige laut um Hilfe gerufen habe, sei der Unbekannte geflüchtet. Der unbekannte Mann soll maximal 30 Jahre alt und etwa 180-185 cm groß gewesen sein. Er soll eine grüne Kapuzenjacke und eine dunkle Maskierung getragen haben. Zudem habe er Handschuhe angehabt. Die Polizeipräsidium Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die eine entsprechende maskierte Person im Bereich des Herman-Löns-Weg wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell