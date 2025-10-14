POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugenaufruf zu Unfallflucht
Aalen (ots)
Wallhausen: Unfallflucht
Ein unbekannter Verursacher beschädigte am Montag auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Frankenstraße einen VW Taigo im linkenen vorderen Bereich. Er flüchtete anschließend und hinterließ rund 3000 Euro Schaden. Die Unfallzeit kann auf den Zeitraum zwischen 14.20 Uhr und 14.45 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951/4800.
