Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugenaufruf zu Unfallflucht

Aalen (ots)

Wallhausen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verursacher beschädigte am Montag auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Frankenstraße einen VW Taigo im linkenen vorderen Bereich. Er flüchtete anschließend und hinterließ rund 3000 Euro Schaden. Die Unfallzeit kann auf den Zeitraum zwischen 14.20 Uhr und 14.45 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951/4800.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

