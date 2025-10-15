Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, Wohnhausbrand und Fahrzeugbrand

Vellberg: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer mit einem blauen Sattelauflieger befuhr am Dienstagvormittag die Eschenauer Straße und streifte dabei eine Gartenmauer am rechten Fahrbahnrand, sodass an dieser Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher, auf dessen LKW wohl die Aufschrift "WINNER" stand, unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Wolpertshausen: Wohnhausbrand

Am frühen Mittwochmorgen gegen 02 Uhr kam es in einem Gartenschuppen im Brunnenweg zu einem Brand. Das Feuer breitete sich auf die beiden angrenzenden Wohnhäuser aus, wobei eines der beiden Wohnhäuser in Vollbrand geriet. Die Feuerwehr war vor Ort und konnte den Brand löschen. Zwei Personen wurden durch Rauchgas verletzt und kamen zur Behandlung in eine Klinik, eine weitere Person wurde mit einem Schock ebenfalls in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 450 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand

Am Mittwochmorgen gegen 03 Uhr kam es in der Steinbacher Straße zum Brand eines geparkten Pkws. Das Feuer breitete sich auf zwei daneben geparkte Pkws aus. Diese brannten vollständig aus, ein weiteres Fahrzeug wurde durch die Flammen beschädigt, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 40 000 Euro entstand. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

