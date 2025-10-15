Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Weiterer Pkw-Diebstahl & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Audi Q5 entwendet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Zeitraum zwischen 22:10 Uhr und 6:40 Uhr wurde in der Goethestraße ein geparkter Audi Q5 gestohlen. Am roten Pkw im Wert von etwa 40.000 Euro waren die amtlichen Kennziechen WN-TZ 7314 angebracht. Das Fahrzeug ist mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 8:05 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Waiblinger Straße ein geparkter Mazda beschädigt. Der Verursacher fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach: Unfall

Am Mittwoch, gegen 08:10 Uhr wollte ein 33-jähriger Smart-Fahrer von einem abgesenkten Bordstein auf die Fahrbahn der Friedrich-List-Straße einfahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden Mitsubishi einer 23-jährigen Fahrerin. Es kam zum Unfall mit einem geschätzten Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

