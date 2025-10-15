Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Motorradfahrer stürzt - Aufgefahren

Aalen (ots)

Kirchheim am Ries: Motorradfahrer stürzt

Am Dienstag um 13:45 Uhr befuhr ein 74-jähriger Motorradfahrer die Landstraße 1060 von Benzenzimmern in Richtung Dirgenheim. Beim Abbiegen blieb der Fahrer mit seiner Honda am Bordstein hängen und stürzte. Hierbei wurde der Motorradfahrer sowie seine 67-jährige Sozia leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Lauchheim: Aufgefahren

Am Dienstag um 19:30 Uhr befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Ford die Hardtsteige bergauf. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung fuhr er dort auf das Heck eines am Straßenrand geparkten Ford auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Ford noch auf ein Opel und einen weiteren Ford aufgeschoben. Bei der Unfallaufnahme konnte der Alkoholgeruch wahrgenommen werden. ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der Führerschein des 60-Jährigen wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Durch einen hinzugerufenen Abschlepper mussten die ineinander verkeilten Fahrzeuge abgeschleppt werden.

