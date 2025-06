POL-NB: Feuer im Hotel in Stralsund

Cantnitz (ots) - Am Dienstag, den 24. Juni 2025, wurde der Polizei gegen 08:40 Uhr der Diebstahl von vier Rädern eines Mercedes-Pkw in Cantnitz (Feldberger Seenlandschaft) gemeldet. Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte eine 58-jährige deutsche Fahrzeughalterin ihren Mercedes am Vorabend, dem 23. Juni 2025 gegen 21:30 Uhr, auf einer Freifläche am Ortseingang von Cantnitz (aus Richtung Stolpe kommend) abgestellt. Am ...

