Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Jagstzell: Unfall

Am Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit einem Ford Transit die Rosenberger Straße in Richtung Crailsheimer Straße. Als ein vor ihm fahrender 20-jähriger Mercedes-Lenker verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte der 26-Jährige dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf den BMW eines 30-Jährigen aufgeschoben. Der Fahrer des Mercedes wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 24.000 Euro.

Aalen: Unfallflucht nach Spiegelstreifer

Ein 63-Jähriger befuhr am Mittwochmorgen gegen 06:15 Uhr mit seinem Mercedes-Lkw den Gemeindeverbindungsweg von Niesitz kommend in Richtung Ebnat. Ein entgegenkommender, bislang unbekannter Lkw-Fahrer missachtete das Rechtsfahrgebot, so dass sich die Spiegel der beiden Lkws streiften. Anschließend fuhr der Verursacher, bei dem es sich um einen Kipper-Lkw handeln soll, einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

